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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında

Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında

Habur Çayı

Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış Tahta Köprü Dere Yatağı 

-köprüler
-dere yatağı
-vatandaşlar
-arsalar
-detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Çay kenarında bulunan birçok ev su baskını tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresinin debileri, sağanak yağışın ardından yükseldi. Baharın gelişiyle beraber karların erimesi sonucu debisi yükselen Habur çayının üzerinde bulunan tahta köprüler endişe veriyor. İlçeye bağlı Günyüzü köyünde bir vatandaşa ait ahır sular altında kalırken, Başaran köyünde ise her yıl olduğu gibi bu yılda bir çok bahçeyi su bastı. Vatandaşlar, her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.
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