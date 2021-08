Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak

-Vali röportaj

Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılaca RİZE



- Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 binanın yıkımına başlanacağı belirtildi. Rize'de 14 Temmuz günü merkeze bağlı Muradiye beldesi, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda 6 kişi ölmüş, 2 kişi kaybolmuştu. Selden sonra riskli binalar için hasar tespiti yapılırken, dere yataklarında bulunan oturulması riskli 17 binanın yıkılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber, 1-2 hafta içerisinde hasarlı binaların yıkılacağını söyledi.



Vatandaşları mağdur etmeden yıkım işleminin yapılacağını vurgulayan Vali Çeber, evleri yıkılan vatandaşlara yeni evlerinin ivedilikle yapılacağı sözünü verdi. "Uygun arazi koşullarında yeni evleri vatandaşlarımızın kendi arazilerinde yapacağız" Tahliye edilen evlerin olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Biz tahliyeleri yaparken ağır, orta ve az hasarlı yapılar diye tespitlerimiz oldu. Tahliyesini öngördüğümüz evler oldu. Onların tahliyesi gerçekleşti. İsteyen vatandaşlarımızı devletimizin imkanlarıyla misafir ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız da kendi istekleri doğrultusunda ailelerinin yanında kalıyor. Aciliyetine göre bazı evlerin ivedilikle yıkılması gerekiyor. 17 tane tespitimiz var. Bu evlerin yıkımı için ihaleler tamamlanmak üzere. 1-2 hafta içerisinde bu evlerin yıkılması tamamlanacak. Hasar seviyelerine göre diğer yapıların süreci bu şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız bulundukları yerden ayrılmayı arzu etmiyor. Bizde yapacağımız çalışmalarla tutabildiğimiz kadar hemşehrimizi kendi arazilerinde tutmaya çalışacağız. Ama öyle yapılarımız var ki can güvenliğinin uygun olmadığı yapıları taşıyacağız. Vatandaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın can güvenliği bizim için her şeyden önemli. İnşallah en hızlı ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayacağız" dedi.

"1 yıl içerisinde evimizi yapacaklar" Merkeze bağlı Muradiye beldesinde dere yatağındaki evi selden zarar gören Zekiye Mert, yıkılan evlerin yerine 1 yıl içinde yeni evlerinin yapılacağı sözünün verildiğini söyledi.



Mert "Selde evlerimiz zarar gördü. Yetkililer gelip evimizi incelediler. En kısa zamanda evi boşaltmamızı söylediler. Arazimizde bize yeni bir ev yapacaklarını söylediler. Evi boşalttık az bir şey daha kaldı. TOKİ'den bize ev verebileceklerini söylediler fakat biz yerimizden ayırmak istemediler. Onun için bize burada yeni bir ev yapacaklar. Bir yıl içerisinde evimizin yapılacağını söylediler. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.

"Devletimiz bizi yalnız bırakmadı" Devlet yetkililerinin selde kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Muradiye beldesi sakinlerinden Hasan Hüseyin Kazdal, "Riskli bir yerde yaşıyoruz. Bazı yapılar hasarlı. Vatandaşlarımızın mağdur edilmeden evlerin tahliye edilmesini olumlu karşılıyoruz. Sel olduğu günden beri devlet yetkililerimiz buradaydılar. Bizimle ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

