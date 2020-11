Putka Gölü’de yapılaşma tehdidi

-- Göl kıyısındaki inşaatlardan görüntü

-- Putka gölünün yanından geçen çevre yolundan görüntü

-- Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan'ın göl çevresinde yapılan inşaatlara repki açıklaması

-- Detaylar



( ARDAHAN )- Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, "Ardahan Üniversitesi İnşaat alanları ile Putka Gölünü adeta öldürülmek istiyor" ARDAHAN



- Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen ve yaz aylarında yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Putka Gölü’nün, Ardahan Üniversitesi tarafından yapılan inşaatlarla her geçen gün yok edildiğini söyledi.



Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Putka Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından ‘doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı’ ilan edildi. Sonbaharda suların çekilip, yaz mevsiminde yeniden yükseldiği Putka Gölü, 4 bin 181 hektar alanıyla göçmen kuş ve memelilere ev sahipliği yapıyor. Doğal koruma alanı ilan edilen Putka Gölü’nün yok edildiğini söyleyen, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Gölün Sulak alanı yakınlarındaki yapılaşmalara dikkat çekti. Taştan, ’’Şu anda Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli göllerinden biri olan Putka Gölü’nün yanındayız. İlimiz sınırları içerisinde bulunan Putka Gölü, gerek bünyesinde bulundurduğu 76 endemik bitki türü ile gerekse yıl içerisinde 28 çeşit göçmen kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla bilinen bölgemizin en önemli göllerinden bir tanesi. Yakın zamanda Putka Gölü 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. Ancak bizim burada dikkat çekmemiz gereken bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve şehircilik Bakanımıza bir çağrımız var. Putka Gölü’nün bulunduğu alan koruma alanı ilan edildi fakat bu yetmez. Ardahan Üniversitesinin kampüs alanında yapılan inşaatlarla Putka Gölü’nün yakınına kadar gelmiş durumda. Ayrıca Karayolları tarafından yapımı tamamlanan çift yönlü yol da Gölün hemen yanından geçiyor.’’ Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak atandığı günden itibaren, kentin özgül durumuyla örtüşmeyen hamleler yapan Rektör Mehmet Biber, bütün hızıyla kampüs alanının inşaatlarını Putka Gölü çevresine yaptığını ifade eden Taştan, ’’İnşaat alanları ile Putka Gölü adeta öldürülmek isteniyor. Bu çarpık yapılaşma sonucunda çevreci dernekler, Göçmen kuşların ciddi bir oranda eksildiğini tespit etmişler. Biz buradan bir çağrı yapıyoruz; Bir an önce bu duruma dur denilmeli. Bölge Turizmi açısından ve doğal bakirliğin korunması açısından çok önemli bir role sahip olan Putka Gölü Üniversite Rektörünün yanlış tutum ve yönetim anlayışı ile tamamen inşaat alanına dönüşmüş durumda. Koruma altına alınan Putka Gölü etrafındaki inşaat sürecine bir an önce müdahale edilerek durdurulması gerekiyor. Ülkemizdeki birçok çevreci derneği de göreve davet ediyorum. Biz üzerimize düşeni yaparak, yanlış ve çarpık yapılanmayla ilgili bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına göndermek için çalışma başlatarak bir çok girişimde bulunacağız.’’ Şeklinde konuştu.

Ardahan Üniversitesi'ne ait inşaat ve kara yolunun metreler mesafesinde bulunduğuna dikkat çeken Taştan, bir kaç yıl sonra gölün tamamen kuruyacağını, kuş türlerinin de yok olacağını öne sördü. (OY-AT)



loading...