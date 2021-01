- Özlemle beklenen kara en çok sevinen onlar oldu...Kangalların kar sevinci

--Kangalların sevincinden detay

- Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı etkisini gösterdi, etrafı beyaza bürüyen kar vatandaşlar kadar soğuk havayı seven kangal köpeklerini de sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı vatandaşlar kadar soğuk havayı seven ve Anadolu Aslanı’ olarak da adlandırılan Kangal köpeklerini de sevindirdi. Kent merkezi Meraküm bölgesinde bulunan Kangal köpeği üretim çiftliğinde yetiştirilen Kangal köpekleri kar üstüne çıkarak doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı çiftlikte kangalların kar keyfi havadan drone ile görüntülendi. Kuraklık kangalları olumsuz etkiledi Uzman kangal üreticisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, kuraklığın kangal köpeklerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek ,”Kuraklık Kangal köpeklerini çok olumsuz etkiledi. Kangal sıcak iklim hayvanı değil tamamen karasal, soğuklara dayanıklı o ölçülerde yaratılmış bir hayvandır. Dolayısıyla Kangal köpeği soğuk iklime çok yatkın bir yapıya sahiptir. Sıcak tamamen onun performansını, psikolojisini, hayati fonksiyonlarını etkiler, küskünlere oynarlar. Kar iklimine, soğuk iklimine yatkın ve bu canlıların tamamının bu doğalarında yaşamadıklarını görmediklerini mutlaka hem sağlık yönünden olumsuz etkiliyor, hem psikolojik yönden çok etkiliyor. Mutsuzlukları her yönüyle davranışlarıyla bizler gösteriliyor. Mutsuz, huzursuz, tedirgin, rahatsız beklentilerinin çok dışında bizim görmek istediklerimizin çok dışında bir ırk görüyorsunuz” dedi.

“Kar Kangalların yaşam hevesi” Yıldız, karın Kangal köpeklerinin yaşam hevesi olduğunu söyleyerek, “Kar Kangalın yaşam hevesidir. Bir çocuğu lunaparka götürürsünüz bir şey vaat edersiniz o mutluluğunu yüzünden okursunuz, Bütün hayat Anadolu’da; doğa, hayat ve Anadolu insanı kar yağışını bekleye bekleye strese girmeye başladı.

Dolayısıyla Anadolu’nun burada ki aslanlarında bu küskünlüğünü devam ettirdi, huzursuzluğunu devam ettirdi. Ama kar yağınca kar tanelerini havada almaya başladılar. Sağa sola yatmaya başladılar. Mutlu oldular. Tedirginlikleri gitti. Negatiften pozitife dönüş sağladılar” diye konuştu.





