Otlu peynir yapmak için yaylaları doldurdular

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Otlu peynir yapımında kullanılan pancar bitkisini toplamak isteyen vatandaşlar Şırnak yaylalarının yolunu tuttu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda otlu peynir yapımında kullanılan bitkiyi toplamaya gelen yüzlerce vatandaş günlerini yaylada geçiriyor. Vatandaşlara ekmek kapısı olan pancar bitkisinin kilogramı 30 liradan alıcı buluyor. Şırnak’ tan gelen Bedri Taşar isimli vatandaş, yaylada pancar topladığını söyledi.



Taşar, "Şırnak yaylaları çok güzel, her yıl bu bölgeye geliyoruz. Bugün de gelmişken peynir içine katılan bitkiyi toplamak istedik. Tadı güzel olduğu için peynire katılıyor ve özellikle bölgemizde çok tüketiliyor. Burası bir doğa harikası bahar aylarında fotoğrafçılar olarak buraya gelmek için can atıyoruz" dedi.

Ali Taşar ise geldiği yayladan ayrılmak istemediğini belirterek, "Faraşin Yaylası yılın her vakti ayrı bir güzel ama en çok bahar aylarında güzel. Göçerler gelmeden önce biz geldik. Bu tarlalarda çok güzel bitki ve çiçek türü var. Buradan ayrılmak istemiyorum. 4 gündür buralardayız. Annem için gelmişken pancar topladım" diye konuştu.