Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

-söndürme çalışmalarından detay

-soğutma çalışmalarından detay

-babası ile yangını söndürmeye çalışan çocuktan detay

-çocuk ile röportaj

-gece çalışmalarından detay



( KARABÜK )-Köylüler ve itfaiye ekipleri canla başla yangını söndürmek için mücadele etti KARABÜK



- Karabük'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Olay merkeze bağlı Ödemiş Köyü mevkiine yakın ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin köylüler tarafından yapıldığı yangını söndürmek için 32 personel, 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı yer aldı. Büyüyen yangın ekiplerin saatlerce uğraşı sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları halen sürüyor. Soğutma çalışmaları sırasında bazı bölgelerde alevlerin yeniden yükseldiğinin görüldüğü ormandaki yangını babasıyla söndürmeye çalışan Emirhan, diğer illerdeki yangınlar gibi olmaması için itfaiye ekiplerine yardım ettiklerini söyledi.





