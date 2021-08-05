Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Yangından detay

İlk Müdahale Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını 

-söndürme çalışmalarından detay
-soğutma çalışmalarından detay
-babası ile yangını söndürmeye çalışan çocuktan detay
-çocuk ile röportaj
-gece çalışmalarından detay

( KARABÜK )-Köylüler ve itfaiye ekipleri canla başla yangını söndürmek için mücadele etti KARABÜK

- Karabük'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Olay merkeze bağlı Ödemiş Köyü mevkiine yakın ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin köylüler tarafından yapıldığı yangını söndürmek için 32 personel, 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı yer aldı. Büyüyen yangın ekiplerin saatlerce uğraşı sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları halen sürüyor. Soğutma çalışmaları sırasında bazı bölgelerde alevlerin yeniden yükseldiğinin görüldüğü ormandaki yangını babasıyla söndürmeye çalışan Emirhan, diğer illerdeki yangınlar gibi olmaması için itfaiye ekiplerine yardım ettiklerini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı