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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Araç içinden karlı yol görüntüsü detay

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-Vatandaşların salıncakta sallanması detay
-Karda yürüyüş detay
-Ağaçlardan kar dökülmesi detay
-Çetin yılmaz röp.

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Kabadüz ilçesinin orta ve yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye orta kesimlerinde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede aralıklarla sis etkili oluyor. Vatandaşlar kuraklığın kar yağışıyla önemli derecede ortadan kalkacağını söylediler.
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