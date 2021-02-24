ORDU - Aç kalan martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmekle doyuruyor
- Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martılar - Cam kenarına konulan ekmekleri martıların alıp gitmesi detaylarıORDU - Ordu 'da yaşayan Muhammet İspir, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martıları evinin cam kenarına koyduğu ekmeklerle besliyor.
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