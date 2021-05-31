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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Okulda karga alarmı... Yavrusunu korumak için çevredekilere saldırdı

Okulda karga alarmı... Yavrusunu korumak için çevredekilere saldırdı

Okuldan görüntüler

Okul Müdürü Öğrenciler Okul Bahçesi Çalışan Anne Saldırı 

-Merdiven açması
-İtfaiyecinin kargayla yuvaya çıkması
-Yavruyu bırakması
-Çocukların alkışlaması
-Süleyman Öztürk röportaj

( ANTALYA )- Yavrusunu korumak için öğrenci ve çalışanlara saldırınca itfaiye devreye girdi ANTALYA

- Antalya'da okul bahçesindeki iki yavrusunu korumak için öğrenci ve çalışanlara saldırı girişiminde bulunan karganın yavrusunu itfaiye ekipleri yuvasına bıraktı. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fatih Ortaokulu yerleşkesinde meydana geldi. Okulun bahçesindeki andız ağaçlarından birine karga yuva yaptı. Bir süre önce yuvadaki yumurtalardan iki karga yavrusu dünyaya geldi. Büyüyen yavrular, yuvadan uçmak için alıştırma yapmaya başladı.
Anne karga tarafından zemine indirilen yavruları okulda eğitim gören özel öğrenciler sevmek istedi. Bu sırada yavrusunu korumaya çalışan anne karga çocuklara saldırı girişiminde bulundu. Öğretmenlerde anne karganın saldırma riskine karşı yavruya yaklaşamadı. Bunun üzerine okul müdürü Süleyman Öztürk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Öğretmenler ve veliler çocukları, yavrudan uzak tutmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri eldiven aracılığıyla tuttuğu yavruyu, açılan merdivenle ağaçtaki yuvaya bıraktı. Yavrunun yuvasına dönmesinin sağlayan itfaiye ekiplerini, öğrenciler ve veliler alkışlarla destek oldu. Okul görevlileri ve itfaiye ikinci yavruyu okul bahçesinde bulamayınca normale döndü. Anne karga ise yapılan çalışmaları uzaktan takip etti. "Öğrenci ve çalışanımıza saldırı girişiminde bulundu" Okul Müdürü Süleyman Öztürk, andız ağacındaki yavruları anne karganın uçurmak için bahçeye indirdiğini söyledi.

Yavru kargalara ise özel eğitim gören öğrencilerin yaklaştığını anlatan Öztürk,“ Bu durumda anne karga öğrencimize ve çalışanımıza müdahale girişiminde bulundu. İtfaiyeye haber verdik. Yavruya zarar vermeden ekiplerimiz yuvaya bıraktı. Bir sorun olmadan yavrumuzu koruduk. Güzel bir çalışma oldu” dedi.

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