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NEW JERSEY - Piyango Balon Festivali düzenlendi
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
NEW JERSEY - Piyango Balon Festivali düzenlendi

NEW JERSEY - Piyango Balon Festivali düzenlendi



: - Festival alanından drone görüntüleri - Balonların görüntüleri - Sıcak hava balonlarının hazırlanması - Uçan sıcak hava balonlarının drone görüntüleriNEW JERSEY (AA) - ABD'nin New Jersey kentinde bu yıl 38.si düzenlenen Piyango Balon Festivali'nde çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları uçuş gerçekleştirdi.

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