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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Nevşehir'den uğurlandı

NEVŞEHİR - Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Nevşehir'den uğurlandı

- Ralli araçlarının kentteki turu - Ralliye katılanların Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyareti - Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile röportajEuropa - Orient/Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi Nevşehir 'den uğurlandıNEVŞEHİR (AA) - Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen 15. Europa - Orient/Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Nevşehir molasının ardından yeniden yola çıktı.16 Mayıs'ta, Brüksel'den yola çıkan araçlar, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldi.Edirne, İstanbul ve Ankara'dan sonra dün gece Kapadokya'ya ulaşan katılımcılar, Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek, Vali İnci Sezer Becel ile bir araya geldi.Vali Becel, makamında ağırladığı konuklarıyla Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra ralli araçlarından birisine binen Becel, diğer katılımcılarla şehir turu yaptı.Kayadan oyma yamaç yerleşimi tarihi Kayaşehir'i gezen araç konvoyu, daha sonra kentten ayrıldı.Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, etkinliğin turizm sezonu öncesinde Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Katılımın yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle geçen yıllara kıyasla düşük olduğunu dile getiren Serin, "Türkiye'de insanların en çok görmek istediği tarihi yerlerden birisi Kapadokya. Bugün Kapadokya'da çeşitli etkinliklere katıldık. Rallinin amacı, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak. Salgın sürecinde Türkiye ve diğer ülkelerdeki uluslararası organizasyonlar yapılmıyor. Etkinlikle, Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu göstermek istedik." dedi.
Ralli, Adana, Mersin, Antalya güzergahının ardından 29 Mayıs'ta Muğla'nın Dalyan ilçesinde sona erecek.

Turizm Sezonu Hatıra Fotoğrafı Uluslararası Araç Konvoyu Uluslararası Organizasyonlar 

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