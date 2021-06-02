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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
NEVŞEHİR - 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde gösterimler başladı

NEVŞEHİR - 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde gösterimler başladı

- 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali - Festival Başkanı Can Saraçoğlu'nun konuşması - Basın toplantısından detaylar - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in konuşması - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın konuşması - Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel'in konuşması - Nevşehir Kalesi'nde mehteran dinletisi - Film gösterimi6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde gösterimler başladıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de gerçekleştirilen 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, basın lansmanı ve tarihi Nevşehir Kalesi'ndeki film gösterimi ile devam etti.Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, festival komitesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonundaki programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın tarihi ve kültürel varlıklarıyla doğal bir film platosu konumunda olduğunu, festivalin bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.
Etkinliğin turizm sezonu açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Becel, "Etkinlik kapsamında 35 ülkeden gelen misafirlerimiz ilk izlenimlerini bize anlattı. Kendilerinde Kapadokya'nın olumlu izlenimler bıraktığını biliyoruz. Festivalin, kontrollü normalleşme sürecinin başlama tarihine denk gelmesi ayrıca mutluluk verici. Ülkemizin ve bölgemizin özlediği turizm hareketliliğini yakalama konusunda başlangıç olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Kapadokya'nın dünyaca tanınan önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ise "Kapadokya, konuklarına daha önce şahit olmadıkları güzellikte görseller sunan bir bölgedir. Bu özellik konuklarımız için farklı bir kadraj imkanı sağlayacaktır. Turizm ile ön planda olan Nevşehir 'e Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin çok yakıştığını belirtmek isterim." diye konuştu.
Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel da bir yıl aradan sonra festival kapsamında yeniden Nevşehir 'de olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Festivalin, eşsiz coğrafyası, tarihi ve kültürel birikimi ile insanlık açısından önemli bir zenginlik olan Kapadokya'da gerçekleştiriliyor olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Kammel, etkinlikte yapılacak değerlendirmenin ardından 8 kategoride 38 filmin ödüllendirileceğini aktardı.Festival programının detaylarını paylaşan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, "Konuklarımız bölgede çektikleri fotoğraflarla Kapadokya ve Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmaya başladılar. Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin turizme önemli katkılar sunacağına inanıyor, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Toplantının ardından Nevşehir Kalesi'nde devam eden etkinlikte, Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından dinleti sunuldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda ziyaretçinin aldığı kale içine kurulan platformda, festivale katılan filmlerin gösterimi yapıldı.

Koronavirüs Turizm Sezonu Toplantı Film Gösterimi Basın Mensupları 

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