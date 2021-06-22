Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Fırat Nehri'nde görüntülendi

-Bir süre güneşlenmesi

-Korkarak tekrar nehre girmesi



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görüldü.

Su samuru bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi sınırlarından geçen Fırat nehrinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru görüldü.

Fırat nehri kıyısında piknik yapan vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, su samurunun nehirden dışarı çıkarak taşlar üzerinde güneşlendiği, cep telefonu ile çekim yapanı görünce suya atlayıp gözden kaybolması yer alıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Fırat nehri çevresinde bulundurduğu doğa güzelliklerin yanında içinde barındırdığı yüzlerce çeşit balık türü ve nesli tükenmeyle karşı karşıya olan su samurlarını da barındırıyor. Düzensiz balıkçılık ve bölgeye yeterince önem verilmemesinden dolayı zaten nesli tükenen ve nadir görülen su samurları ve nehirde bulunan yüzlerce çeşit balık türü yok olmayla karşı karşıya. Öncelikle su samurlarının koruma altına alınması için görüldükleri bölgelerde foto kapanlar kurulmalı ve gerekli çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır” dedi (MB-SVY-

