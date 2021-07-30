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Ne bir damla su, ne de kuş kaldı...Kuyucuk Gölü tamamen kurudu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Ne bir damla su, ne de kuş kaldı...Kuyucuk Gölü tamamen kurudu

Ne bir damla su, ne de kuş kaldı...Kuyucuk Gölü tamamen kurudu

Kuyucuk Gölü tabelasından detaylar

Büyükbaş Hayvanlar Kuraklik Büyükbaş Hayvan Hayvan Göçmen Kuş 

-Kuruyan gölden genel ve detaylar (drone)
-Vatandaşın konuşması
-Gölden genel ve detay görüntüler(drone)
-Kuş izleme kulesi önünde büyükbaş hayvanlar ve gölden detaylar(drone)
-Kuyucuk gölünden detaylar

( KARS -ÖZEL-DRONE)- Türkiye’nin 13. Ramsar alanı çöle döndü KARS

- Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan Kuyucuk Gölü’nde ne su, ne de kuş aldı. Kuraklığında etkisiyle tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü havadan görüntülendi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1’incisi, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan, 245 hektarlık göl, 416 hektarlık Ramsar alınan sahip olan ve denizden bin 627 metre yükseklikte bulunan Kuyucuk Gölü tamamen çöle döndü. Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, tamamen kururken, kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. “Ne su var, ne de kuş” Kuyucuk Gölü’nde su kalmadığını ifade eden vatandaşlar, “Kuyucuk Gölü’ne gelip kuşları seyrediyordum. Fakat bugün geldiğimde tamamen kurumuştu. Uzun zamandır gelmiyordum. Ne kuş var, ne su var, hiçbir şey yok. kuşlar bile terk etmiş” dedi.
Yaklaşık 230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde 2021 yılının Temmuz ayında bir damla su kalmadı. Kuşların üzerinde uçmadığı göl, artık büyükbaş hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
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