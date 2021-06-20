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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Nallıhan Kuş Cenneti ve renkli tepeleri ziyaretçilerini bekliyor

Nallıhan Kuş Cenneti ve renkli tepeleri ziyaretçilerini bekliyor

drone görüntüsü

( ANKARA -DRONE) ANKARA

Güzergah Lyon Ziyaretçiler Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 


- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti Tepeleri, oluşumları ve yansıttıkları görüntüler ile ilgi görüyor.Milyonlarca yıl önce oluşan tepeler ihtişamlı görüntüsüyle ilçeyi ziyaret edenlerin uğrak noktası haline geldi. Nallıhan Kuş Cenneti ve Kız Tepesi'nin eşsiz doğasını turizme kazandırmak adına yürütülen farklı projeler kapsamında yapılan iskele ile kız tepesi ve göçmen kuşları gözlemleme, yürüyüş yolları ve trekking güzergahları ile de kamp ve fotoğraf meraklılarına olanak sağlamaktadır.Her yıl yerli ve yabancı birçok turist ağırlayan Nallıhan Kuş Cenneti Covid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tedbirler altında ziyaretçilerini bekliyor.
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