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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, ziyaretlerde bulundu

MUĞLA - Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, ziyaretlerde bulundu

- Türkiye'nin ilk kadın Valisi Dr. Lale Aytaman'ın MELSA ziyareti - Lale Aytaman'ın merkezde ürünleri incelemesi - Aytaman'ın asırlık dokuma tezgahına oturması - Lale Aytaman'ın Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti - Lale Aytaman açıklaması - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklamasıTürkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla 'da ziyaretlerde bulundu: - "Bizim genlerimizde olan el becerisini Muğla canlı bir şekilde yaşatıyor"MUĞLA (AA) - Türkiye'nin ilk kadın Valisi Dr. Lale Aytaman, Muğla El Sanatları Merkezinde (MELSA) incelemelerde bulundu.Bir dönem Muğla Valiliği yapan Aytaman, kentte kadının el emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurduğu Muğla El Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti, ürünleri inceledi.Merkezde bulunan asırlık dokuma tezgahının başına geçen Aytaman, kadın emeğinin önemine dikkati çekti.Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret eden Aytaman, Muğla 'yı çok özlediğini söyledi.

Kentte valilik yaptığı dönemde MELSA'yı kurduğunu hatırlatan Aytaman, "Bizim genlerimizde olan el becerisini Muğla canlı şekilde yaşatıyor. El becerilerinin yeniden büyük önem kazandığı bir çağa giriyoruz. Yeşilyurt'ta dokumacılık müzesi kurmanızı rica ediyorum." dedi.
Aytaman, müzenin kurulması halinde kendisinde olan eşya ve belgeleri de müzeye bağışlayacağını dile getirdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürün ise Aytaman'ın Muğla 'ya çok önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Çağa 

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