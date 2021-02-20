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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da otelin bahçesine düşen yaralı flamingoya işletmenin yetkilileri sahip çıktı

MUĞLA - Bodrum'da otelin bahçesine düşen yaralı flamingoya işletmenin yetkilileri sahip çıktı

- Oteldekilerin yaralı flamingoyla ilgilenmesi - Flamingonun otel bahçesinde dolaşması - Otel işletmecisi Ahmet Can Yıldırım ile röportaj - Flamingodan görüntüBodrum'da otelin bahçesine düşen yaralı flamingoya işletmenin yetkilileri sahip çıktıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde otelin bahçesine düşen yaralı flamingo, işletmenin yetkililerince korumaya alındı.Gümbet Mahallesi'ndeki otelin bahçesinde bulunan havuz başına flamingo düştüğünü gören işletmeci Ahmet Can Yıldırım, kuşun yanına gitti.Yıldırım, yaptığı kontrolde flamingonun ayağından yaralı olduğunu fark etti. Zarar görmemesi için koruma altına aldığı kuşa yiyecek ve su veren Yıldırım, durumu yetkililere bildirdi.Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, flamingoyu otel bahçesinde görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

Ayağından yaralanan kuşa pansuman yaptığını belirten Yıldırım, "Uçmaktan yorulmuştu. Üşüdüğünü gördük ve ısınmasını sağladık. İnternetten beslenme yöntemini araştırıp bir şeyler yedirmeye çalışıyoruz. İyileştiği zaman Bodrum yakınlarında flamingoların yaşadığı sulak alana bırakacağız." diye konuştu.
Yıldırım, flamingoya "Cotton" adını verdiklerini kaydetti.
Öte yandan otelde konaklayanlar kuşa yoğun ilgi gösterdi.

Bild Flamingo İnter Irak Trol 

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