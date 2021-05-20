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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Erdemli'de 19 Mayıs'a özel 250 araçla konvoy yapıldı

MERSİN - Erdemli'de 19 Mayıs'a özel 250 araçla konvoy yapıldı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - İstiklal Marşının okunması - Konvoy araçları - Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun konuşması - Başkanının çocuklara bayrak ve balon dağıtması - Konvoyun hareket etmesi - Konvoyun kent içinde tur atması Mersin 'de 19 Mayıs'a özel üstü açık otobüsler ve "vosvos"larla konvoy düzenlendiMERSİN (AA) - Mersin 'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üstü açık otobüsler ve "vosvos"larla düzenlenen konvoy, renkli görüntülere sahne oldu. - Erdemli'de 250 araçla konvoy yapıldıErdemli ilçesindeki etkinlikler kapsamında da 250 aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda başlayan etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrakları ve balonlar taşıyarak şehir turu attı.İş makinalarının da yer aldığı konvoyda ilginç görüntüler oluştu.Programa, Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katıldı.

Vosvos Yan Etki İlginç Görüntü 

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