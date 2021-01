Mersin’de dut ağacı Ocak ayında meyve verdi

-Dutlar

-Veli Can Aydın dutları koparıp yemesi

-Ağaçtaki dutlar

-Veli Can Aydın ağacın etrafından dolaşması ve dutlara bakması

-Veli Can Aydın konuşması

-Bahçe sahibi Serdar Talşık konuşması

-Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın konuşması



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde mevsimin sıcak gitmesinden dolayı dut ağacı meyve verdi. İlkbahar’da vermesi gereken meyve Ocak ayında vermesi şaşırttı.Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı D-400 Karayolu kenarında bulunan evin bahçesinde yetişen dut ağacı mevsimi gelmeden meyve verdi.Dut ağacının meyve vermesi üzerine meyvenin tadına bakan Veli Can Aydın, Ocak ayında mevsimlerin normal düzeyde gitmemesinden dolayı ilk defa bahçelerinde dut yediklerini söyledi.



Bahçe sahibi Serdar Talşık ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyledi.



Bu aylardan ağacın yaprak dökmesi gerektiğini ifade eden Serdar Talşık, “Mevsimden dolayı, havaların sıcak gitmesinden dolayı ağacımız dut vermiştir. Bu senenin dutu, normal değil şuan ağaçların dökmesi lazım. Havaların sıcak gitmesinden dolayı verdi. Yıllardır ilk kez bu mevsimde dut verdi” dedi.

Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğini belirten Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, “Ocak ayın ortalarına geldik. Bu mevsimde normal değil, doğamıza çevremize sahip çıkmak lazım. Doğamıza, çevremize sahip çıkmadığımızdan dolayı iklim değişikliğinden dolayı, Koronanın bir nedeni bu. Bu anlamda çevremize ve doğamıza sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.

Bahçe sahibi dut ağacında meyvesini koparıp komşularına ikram etti.



loading...