Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin’de dut ağacı Ocak ayında meyve verdi

Mersin’de dut ağacı Ocak ayında meyve verdi

Ağaçtaki meyveler

İklim Değişikliği İlkbahar 

-Dutlar
-Veli Can Aydın dutları koparıp yemesi
-Ağaçtaki dutlar
-Veli Can Aydın ağacın etrafından dolaşması ve dutlara bakması
-Veli Can Aydın konuşması
-Bahçe sahibi Serdar Talşık konuşması
-Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın konuşması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde mevsimin sıcak gitmesinden dolayı dut ağacı meyve verdi. İlkbahar’da vermesi gereken meyve Ocak ayında vermesi şaşırttı.Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı D-400 Karayolu kenarında bulunan evin bahçesinde yetişen dut ağacı mevsimi gelmeden meyve verdi.Dut ağacının meyve vermesi üzerine meyvenin tadına bakan Veli Can Aydın, Ocak ayında mevsimlerin normal düzeyde gitmemesinden dolayı ilk defa bahçelerinde dut yediklerini söyledi.

Bahçe sahibi Serdar Talşık ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyledi.

Bu aylardan ağacın yaprak dökmesi gerektiğini ifade eden Serdar Talşık, “Mevsimden dolayı, havaların sıcak gitmesinden dolayı ağacımız dut vermiştir. Bu senenin dutu, normal değil şuan ağaçların dökmesi lazım. Havaların sıcak gitmesinden dolayı verdi. Yıllardır ilk kez bu mevsimde dut verdi” dedi.
Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğini belirten Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, “Ocak ayın ortalarına geldik. Bu mevsimde normal değil, doğamıza çevremize sahip çıkmak lazım. Doğamıza, çevremize sahip çıkmadığımızdan dolayı iklim değişikliğinden dolayı, Koronanın bir nedeni bu. Bu anlamda çevremize ve doğamıza sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.
Bahçe sahibi dut ağacında meyvesini koparıp komşularına ikram etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı