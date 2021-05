Mersin'de denetimler arttı, gemi atıkları azaldı

-Mersin Limanındaki gemilerin drone ile görüntüleri

2019 yılının Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen 560 denetimde 28 gemiye yaklaşık 50 milyon lira cezai işlem uygulandı



- Mersin Büyükşehir Belediyesinin drone destekli denetimlerinin artmasıyla gemi atıkları azalırken, deniz canlılarının görülme sıklığının da arttığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından denizin temizlenmesi ve içerisinde barındığı canlı türlerinin korunması için gerçekleştirilen deniz denetimleri sonuç vermeye başladı.

Denetim filosuna kazandırılan ve deniz denetimi için kullanılan drone ile hız kazanan denetimler caydırıcı oldu. Mersin Limanına gelen gemiler artık sintine ve benzeri atıkları denize bırakmıyor. 2021 yılının ilk 5 ayında gemilere uygulanan cezai işlem sayısı, geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında uygulanan işlem sayısına oranla azaldı. Sadece temiz denizlerde görülen deniz kaplumbağası ve denizatının da yeniden görülmeye başlaması, denetimlerin sonuç verdiğinin bir diğer göstergesi oldu. “Limanı kullanacak gemilerin kaptanlarını uyarıyorlar” Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin’de yaşayan vatandaşların Mersin’in her yerinden denize girebilmesini sağlamak istediklerini, bunun için de denizin temizlenmesi adına sıkı bir şekilde denetim yaptıklarını söyledi.



Halisdemir, “Artık bu yalnızca Türkiye’de değil dünyada ses getirdi. Buraya gelen, Mersin Limanını kullanacak gemilerimiz bütün atıkların dışarı çıkabileceği ünitelerini çok sıkı şekilde kontrol ediyorlar, kapatıyorlar. Personelini, kaptanlarını çok sıkı bir şekilde uyarıyorlar. ‘Mersin’de deniz kirliliğini önlemeye yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi çok sıkı denetim yapıyor, aman ha’ diyorlar” dedi.

“Bu sene içerisinde ceza uyguladığımız gemilerde düşüş olduğunu gördük” Denetimlerin sonuç verdiğini kaydeden Halisdemir, “Bunu yaptığımız denetimlerde de gördük. Örneğin geçen yıl ocak ayından mayıs ayına kadar yapmış olduğumuz denetimler, bu yıl aynı aylar arasında hemen hemen aynı iken, geçtiğimiz yıl ceza sayımız biraz daha fazla. Bu sene içerisinde ceza uyguladığımız gemilerde düşüş olduğunu gördük. Bunu şöyle değerlendirebiliriz, artık Mersin Limanına gelen her gemi, her deniz aracı biliyor ki Mersin Büyükşehir Belediyesi denizin kirlenmesine karşı çok ciddi önlemler alıyor, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz, başkanımızın da her zaman söylediği gibi Mersin’in her yerinden denize girilsin, temiz kalsın, yeşille mavinin buluştuğu bir kent olsun istiyoruz ve bunun için de çalışmalarımıza son hızıyla devam ediyoruz” diye konuştu.

Denetimlerin sonuç verdiğini ve Mersin denizinin temizlendiğini sözlerine ekleyen Halisdemir, daha önce kirli olduğu için Balıkçı Barınağı bölgesinde görülmeyen bazı canlı türlerinin yeniden görülmeye başladığını söyledi.