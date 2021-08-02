Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza

Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza

Denize atık bırakan geminin görüntüsü

Para Cezası Lyon Barla Harekete Geç Irak 

-Ekiplerin tekneden gemiyi görüntülemeleri
-Ekiplerin gemidekilere seslenmeleri
-Ekiplerin gemidekileri uyarmaları
-Gemiden ve denize bırakılan atıktan görüntü
-Arşiv görüntüler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye 1 milyon 355 bin TL para cezası uyguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin Limanında yükleme yaptığı sırada denizi kirleten gemiye cezai işlem uyguladı. Mersin Limanında bulunan bir geminin atık bıraktığı ihbarı üzerine anında harekete geçen nöbetçi ekipler, denetim tekneleri ile geminin olduğu bölgeye çok kısa süre içerisinde ulaştı. Yaptıkları incelemelerde 2827 grostonluk bir geminin yükleme yaptığı sırada denize kirli balast bıraktığını tespit eden ekipler, gemiye 1 milyon 355 bin 754 lira cezai işlem uyguladı. Denizi kirleten gemilere ağır cezalar uygulanıyor Mersin denizini korumak için denetimlerle caydırıcılık oluşturmaya çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İdari yaptırım cezası ile denizi korumaya çalışan ekipler, caydırıcılığın fazla olması için de farklı noktalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında denizi kirleten gemiler, idari para cezası ödemenin yanı sıra sebebiyet verdikleri kirliliği de temizlemekle sorumlu olacak. 28 ayda 29 gemiye toplam 50 milyon 436 bin 951 TL cezai işlem Rutin denetimler ve gelen ihbarları değerlendiren deniz temizliğinden sorumlu ekipler, Nisan 2019’dan bu yana toplam 29 gemiye 50 milyon 436 bin 951 TL cezai işlem uyguladı. (KYM-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı