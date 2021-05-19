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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MARDİN - Gençler, profesyonel paraşütçüler eşliğinde, Türk ve Filistin bayraklarıyla atlayış yaptı

MARDİN - Gençler, profesyonel paraşütçüler eşliğinde, Türk ve Filistin bayraklarıyla atlayış yaptı

- Profesyonel paraşütçüler eşliğinde, Türk ve Filistin bayraklarıyla atlayış - Türk ve Filistin bayraklarından detay - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın açıklamaları - Gençlerin açıklamaları - Mardin Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından, Derik ilçesinde düzenlenen etkinlikte gençler, profesyonel paraşütçüler eşliğinde, Türk ve Filistin bayraklarıyla atlayış yaptı.Zeytinpınar Mahallesi Erge Baba Tepesinde gerçekleştirilen etkinliğe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Murat Süzen ve daire başkanları da katıldı.
İlk defa paraşütle atlayış yapmanın heyecanını yaşayan gençler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için havada, Türk ve Filistin bayrakları açtı.Eğitim alan gençlerin yamaç paraşütü gösterisini izleyen Demirtaş, belediye olarak bugüne kadar 800 gence paraşüt eğitim verdiklerini belirtti.
Demirtaş, 30 kişilik gruplar halinde gençlere yönelik eğitimlerin devam ettiğini, bu yıl 200 gence eğitim vermeyi hedeflediklerini aktardı.İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da değinen Demirtaş, "İsrail terör devletinin ciddi anlamada katliamı var. Buradan protesto ediyoruz. Türk milleti olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.
Gençlerden Aziz Acar, organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "En kısa zamanda Filistin halkına yapılan zulmün bitmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.Elif Günel de, etkinliğin çok renkli ve eğlenceli geçtiğini anlatarak, gençlere sunduğu imkandan dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

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