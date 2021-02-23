Mardin’de köylüler, 250 yıllık meşe ağacının koruma altına alınmasını istiyor

-Ağacı inceleyen vatandaşlar

-Ağacın çürüyen dalları



( MARDİN ) - MARDİN



- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölgenin en eski ağacı olduğu rivayet edilen 250 yıllık meşe ağacına gözü gibi bakan köylüler, ağacın koruma altına alınmasını istiyor. Kızıltepe Akçapınar köyüne bağlı Aşağı Çimenli mezrasında 250 yıllık olduğu rivayet edilen meşe ağacı yıllara meydan okuyor. Mezra sakinleri 2 buçuk asırdır dimdik ayakta duran meşe ağacının türbe olduğuna inanıyor. Bugüne kadar vatandaşlar, ağacın çürüyen dallarına bile dokunmuyor. Ağacın düşen dalları bile ağaç için yapılan avluya atılıyor. Mezra halkı 250 yıllık ağacın Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile koruma alınmasını istiyor. ''Düşen dallarına bile dokunmuyoruz'' Mezra sakinlerinden Mehmet Çınar, ağacın dedelerinden kaldığını söyledi.



Çınar, ''Çok eski zamana dayalı bir ağaçtır. Eskiden millet buraya gelip bozuk para atıyordu, inanç amaçlı ip bağlıyorlardı. Burası türbedir. Biz bunun keşfedilmesini istiyoruz. Biz bu ağacın kaybolmasını istemiyoruz. Bunun turizme kazandırılması gerekir. Yetkililerden bakım veya onarım yapılmasını talep ediyoruz. İnanç amaçlı olduğu için düşen dallarına bile dokunmuyoruz. Kırılan dallarını hemen avlusuna bırakıyoruz'' dedi.

(SGN-YRT-



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