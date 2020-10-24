Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor

Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor

Direklerden detaylar

Hırsız 

-Kablolar
-mithat mandacı ile röp.
-detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde telefon direkleri ve kabloların eskidiği ve bakım yapılmadığı için yan yatarak, devrilecek konumuna geldi. Her an yıkılma ihtimali bulunan direklerin birinin üzerine düşmesinden korkan vatandaşlar endişe ettiklerini belirtti.
Yetkililerinin eskiyen direkleri komple bakımdan geçirmesi gerektiğini belirten Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, "Köyümüz içinde bulunan direkler yıkılmak üzeredir, bunu defalarca yetkililere söylediğimiz halde ilgilenen olmadı. Bu direk her an yıkılabilir. Her an birisinin başına düşebilir. Başka bir yıkıldı yıkılacak konumda olan telefon direkleri 52 köyümüzde bu şekilde direklerimiz bundan daha kötü durumundadır. Bu direği ise yıkılmasın diye vatandaşımız kablo ile evine bağlamış durumda. Ayrıca kablolar ağaçların arasından geçiyor, hatta kablolar topraklarla temas halindeler. Muhtarlar Derneği olarak yetkilileri bunları duyurup bu arızaların giderilmesi ve yenileri ile değiştirilmesini talep ediyoruz. Kablolar ağaçların arasından geçmesi hepsi bunlar bir milli servettir. Pandemi nedeniyle çocuklarımız bu durumda ders saatinde internete bağlanamadığını görüyoruz. Arıca Köylerimizde son günlerde kablo hırsızlığı çok sık baş gösterdi. Ağaçların arasından geçen ve telefon kabloları ise yerlerde geziyor bu durum hırsızlara davet çıkarıyor. Bu direkler acil olarak bakıma alınmalı" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı