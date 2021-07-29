Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için tüm köylü seferber oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için tüm köylü seferber oldu

Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için tüm köylü seferber oldu

balıkların görüntüsü

Göller Su Kuraklik Akkale Rakka 

-ekiplerin görüntüsü

( ERZURUM )- Ölmek üzere olan balıklara can suyu ERZURUM

- Erzurum’da kuraklık sebebiyle kuruyan göllerde bulunan ve can çekişen balıklara ekipler tarafından can suyu verildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce Oltu ilçesi Toprakkale Mahallesinde yapılan sulama göleti kuraklık nedeniyle kuruma seviyesine geldi. İçerisinde bulunan 10 bin sazan balığı için ekipler seferber oldu. Göletteki balıklarda ölmeler başlamışken Oltu Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri arazöz ile göletteki balıklara köylülerin yardımları ile can suyu verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toprakkale Mahalle Muhtarı Gani Eken, balıkların ölmek üzere olduğunu ifade ederek “ Maalesef havaların kurak gitmesi nedeni ile göletteki su tamamen kurumak üzere, balıklar can çekişiyor. Yetkililerden rica ettik arazözle göletimize su takviyesinde bulunsunlar diye. Kendileri bize yardımcı oldu. Yetkililerimiz bizim sesimizi duysun istiyorum. Hayvanlarımızın içecek suyu yok, ikinci bir gölet ihtiyacımız var. Arazilerimiz susuz kalıyor bizlere yardım elinin uzanmasını istiyoruz.” dedi.
(DMA-ST-)
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı