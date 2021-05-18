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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kumrunun 100 yıllık ‘yavrulama saati’

Kumrunun 100 yıllık ‘yavrulama saati’

Kumrudan ve yuvası olan duvar saatinden görüntüler

Yumurta İsaf Irak 

-Kumrunun binaların çatısına konması ve uçarak yuvasına gelmesi
-Yuva ile yumurtasından görüntü
-Kumruyu misafir eden Sebahat Tutak'ın su doldurup ekmek bırakması
-Röportaj
-detaylar

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya'da kumru yumurtalarını bırakmak için yuva olarak bir evin terasındaki 100 yıllık duvar saatini seçti. 4 yıldır aynı kumrunun evlerine gelip terasın duvarına asılı saatin üstünde yuva yapıp yavrularını yetiştirdiğini belirten Sebahat Tutak, “100 yıllık saatimiz artık kumrunun yavrulama saati oldu” dedi.
Su ve yem verdikleri kuşa kendilerinin de çok alıştığını anlatan Tutak, “Her sene gelip yavrusunu büyütüyor. Bazen 1, bazen 2 yavrusu oluyor. Sonra uçup gidiyor. Baharda ise yeniden yuvasına dönüyor” diye konuştu.
Eşiyle birlikte terasın duvarında çeşitli eski eşyalar sergilediklerine değinen Tutak, sevimli misafirlerini rahatsız etmemek için yuva olan duvar saatine asla el sürmediklerini söyledi.


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