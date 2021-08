“Köyümde Yaşamak İçin 1 Sürü Nedenim Var” projesi ile köyler hayat buluyor

-Vali Osman Bilgin konuşma

-Plaket verilme

-Küçükbaş hayvan teslimi



( KIRKLARELİ )-Vali Bilgin “İlimiz yüz ölçümünün yüzde yirmisinin mera olduğunu göz önüne aldığımızda meralarımızın boş olduğunu görüyoruz” KIRKLARELİ



- “Köyümde Yaşamak İçin 1 Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında üreticilere küçükbaş hayvanların teslimi Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in katılımıyla Yoğuntaş Köyü'nde gerçekleşti. Köyden kente göçün azaltılarak istihdamın sağlanması, küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi ve sayısının artırılması, yerel koyun ırklarının ıslah edilerek bölgesel kalkınmaya ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle ile yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amacıyla “Köyler Yaşamalıdır” sloganıyla uygulamaya konulan “Köyümde Yaşamak İçin 1 SÜRÜ Nedenim Var" projesi kapsamında Vali Osman Bilgin’ in katılımıyla Yoğuntaş Köyünde üreticilerin küçükbaş hayvanları teslimi düzenlenen programla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından “Köyümde Yaşamak İçin 1 SÜRÜ Nedenim Var" projesinde yoğun bir çalışma sonucunda yüzde on başarı elde edebildiklerini dile getiren Vali Bilgin, ““Köyümde Yaşamak İçin 1 SÜRÜ Nedenim Var" projesinde arkadaşlarımız ile yoğun bir çalışma var. Maalesef projede yüzde on başarı sağlayabildik. Bu bizim için gerçekten olumsuz bir durum. Özellikle hayvanımızın burada melemesi keşke bütün protokollere bozsa. Çünkü artık köylerimiz boşaldı. Bu gün ilimizde, ilimiz yüz ölçümünün yüzde yirmisinin mera olduğunu göz önüne aldığımızda meralarımızın boş olduğunu görüyoruz. Ama maalesef meralarımızın boş olmasına rağmen şöyle bir ikilem var. Üreten kesim meralara gelip üretim yapmak istediğinde köylümüz üretene karşı çıkıyor, ama köylümüze siz üretin koyun verelim, inek verelim dediğimizde onda talep yok” dedi.

“Kızlar köyde yaşamak istemiyor” Kızların köyde yaşamak istemediğini vurgulayan Bilgin, “Köyümüzde bakıyorsunuz 40 yaşında bir erkek bekar evleneceği kız köyde evlenemem diyor. Ben diyor illa şehirde oturacağım, şehir evinde yaşayacağım diyor. Nasıl bir şey biz şehirlerden bıktık, köylüde köylerden bıktı” şeklinde konuştu.

“Korona virüs dönemlerinde köylerimiz ve şehir dışı alanların değerinin arttı” Korona virüsü döneminde köylerin ve şehir dışı alanların öneminin arttığını söyleyen Bilgin “Korona virüsü yaşadığımız bu dönemlerde köylerimiz ve şehir dışı alanların değerinin arttığını tabi ki görüyoruz. Ama sadece bu artış dinlenmek amaçlı, aslında bu sadece dinlenmek değil gıdaya ulaşım ve gıdanın da önemi arttı. Korona virüsüyle aslında beslenmemin ne kadar önemli olduğunu beslenmek derken de doğal ve doğru beslenmenin. O yüzden köylü üretecek ki bizim vatandaşımız bu üretime bağlı olarak yaşamını idame ettirsin” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından projeye katılan üreticilere plaket verildi.