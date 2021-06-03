KONYA - (DRONE) Bakan Kurum, '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' etkinlikleri kapsamında bisiklete bindi
KONYA - (DRONE) Bakan Kurum, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklete bindi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a forma hediye edilmesi - Bakan Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bisiklete binmeleri (Drone) - Bakan Kurum'a eşlik eden bisikletçiler (Drone) - Bazı sporcuların Kurum ile özçekim yapması (Drone) - Tahta bisikletler üzerindeki çocuklar - Yarışın başlaması - Bakan Kurum ve beraberindekilerin pedal çevirmesiKONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlene bisiklet turuna katılarak, bisiklete bindi.(2)
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