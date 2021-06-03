KONYA - Bakan Kurum, '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' etkinlikleri kapsamında bisiklete bindi
KONYA - Bakan Kurum, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklete bindi - "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a forma hediye edilmesi - Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bisiklete binmeleri - Bakan Kurum'a eşlik eden bisikletçiler - Bakan Kurum'un bisiklet süren bazı çocuklarla sohbet etmesi - Turun tamamlanması - Bakan Kurum'un açıklamaları - Bakan Kurum'un sporcular ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiKONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlene bisiklet turuna katılarak, bisiklete bindi.
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