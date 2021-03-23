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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KONYA - Avrupa'ya göç ederken Konya'da konaklayan halkalı kara leylek, Estonya ile iş birliği içinde gözlemleniyor

KONYA - Avrupa'ya göç ederken Konya'da konaklayan halkalı kara leylek, Estonya ile iş birliği içinde gözlemleniyor

- Kara Leylek'ten görüntüler - Uçma anlarından fotoğraflarAvrupa'ya göç ederken Konya 'da konaklayan halkalı kara leylek, Estonya ile iş birliği içinde gözlemleniyorKONYA (AA) - Estonya'dan Avrupa'ya göç yolunda Konya 'da mola veren ve 4 gündür aynı bölgede konaklayan kara leylek, uluslararası iş birliği ile takip ediliyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Estonya'da bacağına halka takıldıktan sonra serbest bırakılarak takibe alınan kara leylek, Avrupa'ya göç ederken yorularak Konya 'da konakladı.Türkiye ile temasa geçen Estonya'daki yetkililer, uluslararası ornitoloji iş birliği kapsamında, leyleğin gözetim altına alınmasını istedi.Harekete geçen DKMP şefliği ekipleri, kara leyleğin yerini tespit etti.Sağlıklı olduğu ve yorgun olduğu için uçamadığı belirlenen kara leylek, 4 gündür ekiplerce gözetim altında tutuluyor.Doğa ve hayvan fotoğrafçıları tarafından rahatsız edilmemesi için konakladığı bölge açıklanmayan kara leyleğin, DKMP ekipleri ile kuş gözlemcilerince takibi yapılıyor.

Uluslararası Halkalı Hayvan Irak 

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