Kocaeli Valisini kızdıran 'piknik' mesajları

- Kentte uygulanan ormanlara giriş yasağı ile ilgili çok sayıda mesaj aldığını kaydeden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Vatandaş diyor ki; "Ben nerede mangal yakacağım, piknik yapacağım" 3 gün mangal yakmazsan ne olur yani? Bana özel mesajlar geliyor, "mangal Allah mangal, piknik Allah piknik." Ya Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü yani?" dedi.

Kocaeli Sanayi Odasında düzenlenen programa katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son günlerdeki orman yangınlarına değindi. Kocaeli’de orman yangınının yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Vali Yavuz, ormanlara giriş yasağı, havai fişek atılması, ateş ve mangal yakılması yasaklarını değerlendirirken, kendisine mangal yakmak için mesaj atan vatandaşlara "Ya Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü?" diyerek sitem etti. Vali Seddar Yavuz, halka gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. "Maalesef akciğerlerimiz yanıyor" Orman yangınlarının çok önemli bir husus olduğunun altını çizen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Maalesef akciğerlerimiz yanıyor. Gerçekten uykularımız kaçıyor. Özellikle bu küresel ısınmanın da etkisiyle, hava sıcaklıklarının artması neticesiyle ciddi bir hassasiyet söz konusu. Nem oranlarının düştüğü, hava sıcaklıklarının arttığı ve rüzgarın da 40 kilometre üstü bir hıza çıktığı günler çok riskli günler. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımızla her gün meteoroloji verilerini paylaşıyor, ona göre günlük tedbirleri planlıyoruz. Kocaeli ormanlarının toplam alanımıza oranı yüzde 42. Bu ormanların bizden sonraki kuşaklara her hangi bir zarar görmeden teslim edilmesi bakımından, göreve başladığım günden itibaren bir hassasiyet haritası çıkardık. Bu önemli bir husus çünkü" dedi.

"Emniyet teşkilatımızın tamamı sahada duruyor" Orman yangınlarının yaşanmaması için gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirten Vali Yavuz, “Ormana 4 kilometre mesafede Orman Kanunu’na göre ateş yakmak yasak. Bunun hapis cezaları da var. Orman yangınları artmaya başladı, hava sıcaklıkları yükseldi. Yükselmeye başlayınca Perşembe günü belki Türkiye’de ilk defa ormanlara girilmesini, ateş yakılmasını ve havai fişek atılmasını yasakladık. Tabiî ki bunun birden bire sonuç vermesi beklenemez. Bunun en önemli özelliği farkındalık oluşturması. Kocaeli içine kapalı bir şehir olsa bunu sağlamamız çok kolay olur. Ama Kandıra Sahillerinden ne kadar araç geçtiği bende var. Şu an özel harekat polislerimiz, jandarmamız, zabıtalarımız emniyet teşkilatımızın tamamı sahada duruyor. Dronelarla alanları kontrol ediyoruz. Özellikle termal droneları kullanıyoruz. Mesela dün gece alkol alan bir şahıs orman içerisindeki bir barakayı yaktı. Bizim o bölgede gezen devriyemiz olmasaydı dün bir felaketle karşı karşıya kalacaktık" diye konuştu.

"Bana özel mesajlar geliyor" Kendisine mangal yakmak için mesaj atan vatandaşların olduğunu belirten Vali Yavuz, buna müsaade edilmeyeceğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Vatandaş diyor ki; "Ben nerede mangal yakacağım, piknik yapacağım" 3 gün mangal yakmazsan ne olur yani? Bana özel mesajlar geliyor, "mangal Allah mangal, piknik Allah piknik". Ya Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü yani? Orada canlar yok oluyor ya. Bir kısım insan hissetmiyor bunu çünkü yangın uzakta. Ama bir yangını görün, içinde bulunun ondan sonra oturup konuşmazsınız. Bu böyle olmaz. Hayatında orman yangını görmemiş, hiç yangınla mücadele etmemiş bir insan geliyor bize "mangal yakacağım" diyor. Mangal yakmayıver be kardeşim. Bir hafta yakmayıver. Hep beraber olacağız, bir olacağız bunun yolu budur. Denetimler konusunda netim. Orman söz konusu olduğunda, insan hayatı söz konusu olduğunda burada bireysel özgürlüklerden bahsedilemez. "Bireysel özgürlüğüm var benim, ben burada mangal yakacağım" kimse diyemez. Net talimatım budur. Sade yasal işlem yapmak yetmez. Araca bindirip oradan uzaklaştıracaksınız" (HY-HFV-