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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kızağı otomobilin arkasına bağladılar, doyasıya eğlendiler

Kızağı otomobilin arkasına bağladılar, doyasıya eğlendiler

-Otomobil arkasında kızak keyfi cep telefonu görüntüsü

( SİVAS )- Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobili arkasında bağladıkları kızak ile kayan iki kardeş eğlenceli anlar yaşadı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi SİVAS

Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobili arkasında bağladıkları kızak ile kayan iki kardeş eğlenceli anlar yaşadı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Salih ve Ahmet Alkan adlı iki kardeş karın yağmasını fırsata çevirdi. Ailesi ile birlikte ilçede bulunan Eğriçimen yaylasına giden iki kardeş otomobil arakasına bağladıkları kızak ile karda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (OE-GF-
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