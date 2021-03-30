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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi

Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi

Kayalık alandaki anne ve yavru boz ayılar

Vaşak Kış Uykusu Doğa Fotoğrafçısı Hayvan Yavru Ayılar 

-Boz ayılardan detay görüntüler
-Muzaffer Akyüz isimli doğa fotoğrafçısının konuşması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de kış uykusundan uyanan anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi. Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde kış uykusundan yeni uyanmış anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek aramaya çıktı. Kayalık alanda yiyecek ararken görüntülenen anne ve yavru boz ayılarını doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz görüntüledi. Görüntülenmelerine aldırış etmeyen ve adeta poz veren anne ve yavru ayılar daha sonra meşelik alana giderek gözden kayboldu. 4 yıldan bu yana doğayı gezdiğini belirten fotoğrafçı Muzaffer Akyüz, “Gezerken de birçok güzelliğe denk geldim. Bunları gördükçe de fotoğrafçılığa merak sardım. Özellikle yaban hayvanlarıyla karşılaştığım zaman heyecanım iki kat artıyor. Bu coğrafyada ayı, kurt, vaşak, şamua gibi neredeyse bütün hayvanları fotoğrafladım” dedi.
Yaban hayatının korunması gerektiğine vurgu yapan Akyüz, “Bu hayvanlar doğal ortamlarında güzel. Doğamıza ve bu hayvanlara sahip çıkalım. Doğaya bırakılan bir cam parçası, pet gibi şeyler çevreyi kirlettiği gibi yaban hayvanlarına da ciddi zarar veriyor. Hem doğamızı hem de hayvanları koruma konusunda duyarlı davranmak gerekiyor” diye konuştu.

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