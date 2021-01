Keçilerin zorlu kış şartlarında karın doyurma mücadelesi

-Yoğun kar yağışı altındaki Kalkan

-Ersen Kalkan’ın yabana götürmeden önce keçileri yemlemesi

-Ersen Kalkan’ın konuşması

-Yabanda meşe burçlarıyla beslenen keçiler

-Keçilerin karınlarını doyurmasından detaylar

-Keçilerin karda tek sıra halinde dönmesi

-Burçlarla beslenen keçiler



- Tunceli’nin çetin kış şartlarında hayvancılıkla uğraşan Ersen Kalkan, her gün düzenli olarak keçilerini karda bile olsa yabana götürerek, beslenmelerini sağlıyor. Uzun yıllar Bursa’da yaşadıktan sonra 2017 yılında Pülümür İlçesi ‘ne bağlı 2 bin rakımlı Sağlamtaş Köyü’ne dönüş yapıp yerleşen Ersen Kalkan, bal, peynir, fasulye gibi organik ürünler üretmeye başladı.

Küçükbaş hayvancılık da yapan Kalkan, kışın zor şartlarına rağmen hayvanlarını dışarı çıkararak önce yemliyor ardından da yabana götürüyor. Kalkan, her gün düzenli olarak keçilerini yabana götürerek meşe ağaçlarının burçlarıyla beslenmelerini sağlıyor. Karınlarını doyuran küçükbaş hayvanlar, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı köyde, Kalkan’ın açtığı patikadan tek sıra halinde evlerine dönüyor. Her sabah hayvanları yemledikten sonra yabana götürdüğünü aktaran Kalkan, “Hayvanlarımızı dağa götürmek için önce yemliyoruz. Bazen şartlarımız zor olsa da bu işi keyifle yapıyoruz. Aynı zamanda organik tarım yapıyoruz. Fasulye, bal, tereyağı üretiyoruz. Burada her şey tamamen doğal. Biz yaptığımız işten keyif alıyoruz” dedi.

En sevdiği işlerden birinin hayvanların yabanda karın doyurma mücadelesini izlemek olduğunu belirten Kalkan, kış mevsiminde keçileri meşe ağacının burçlarıyla beslediklerini söyledi.



