KAYSERİ - Pazarören Köy Enstitüsü mezunları 77 yıl sonra okullarında bir araya geldi
- Mezun öğrencilerin okul binasında gezintisi - Okul bahçesinde bir araya gelmeleri - Kemal Özdemir'i arkadaşlarının karşılaması - Pazarören Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Talih'in konuşması - Şerife Özdemir'in konuşması - Okulun tarihi merdivenlerine oturup eski günleri yadeden mezunların Öğretmen Marşı'nın hep bir ağızdan okumasıPazarören Köy Enstitüsü mezunları 77 yıl sonra okullarında bir araya geldi - Enstitünün ilk mezunlarından Kemal Özdemir'in isteği üzerine gelini ve oğlu, diğer kişilere de ulaşarak babalarını ve mezunları okullarında buluşturdu - Özdemir'in gelini Şerife Özdemir: - "Babamın mezun olduğu, emek verdiği okula gidip ona o günleri hatırlatmak benim hayalimdi"KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri 'nin Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Köy Enstitüsünden 1944'te mezun olan 95 yaşındaki Kemal Özdemir, 77 yılın ardından tarihi okulun bahçesinde eski mezunlarla bir araya geldi.Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi'nde yaşayan Özdemir'in anılarından, anlattıklarından etkilenen gelini Şerife Özdemir ile oğlu Tuncer Özdemir, alzaymır hastası babalarını tekerlekli sandalyeyle mezun olduğu okula getirdi.Enstitünün diğer mezunlarına da ulaşan Özdemir ailesi, tarihi okulun bahçesinde yaşları 70 ila 95 arasında değişen mezunların sohbetine ortak oldu.Hastalığı nedeniyle konuşamayan Özdemir, gelininin sorduğu sorulara cevaplar vererek öğrencilik yıllarını anlatmaya çalıştı.Mimar Ali Salman Pazarören Köy Enstitüsünden mezun olan bazı isimler, yapılan röportajların yer aldığı "İçinde Yaşayanların Anlatımıyla Pazarörenli Yıllar" kitabını Özdemir'e hediye etti.Okulun tarihi merdivenlerine oturup eski günleri yad eden mezunlar, Öğretmen Marşı'nı okudu.Özdemir'in gelini Şerife Özdemir, AA muhabirine, uzun zaman babasından Pazarören Köy Enstitüsü'ne dair anıları dinlediklerini söyledi.
"Babamın mezun olduğu okula gidip ona o günleri hatırlatmak benim hayalimdi" diyen Özdemir, "Babamın bu okulla ilgili çok anıları var, babamla beraber Karaözü halkının da anıları var. Karaözü'nde mezun sayısı çok fazla, Karaözü'nde enstitüden mezun 64 kişi var, bunlardan 61'i öğretmen, diğerleri sağlıkçı ve ziraatçilik yapmış. Babam da öğretmen olmuş. Gazi Eğitim Pedogoji bölümünü bitirerek 32 yıl emek verdiği ilköğretim müfettişliğinden emekli olmuş bir eğitim gönüllüsü." ifadelerini kullandı.Dedesinin harp gazisi olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:"Babam köyde ilkokulu bitiriyor. Karasabanın arkasında tarlada uğraşırken dedemle tartışıyor, köy enstitülerini duyuyor. Babasına yalvarıyor oraya gitmek için, o zaman köyümüz Şarkışla'ya bağlı. Önce Şarkışla'ya yaya olarak gidiyorlar, babasını ikna ediyor ve kendisiyle beraber bir arkadaşıyla Pazarören'e geliyorlar. Babam 1940'da girmiş 1944 yılında ilk mezunlardan. Karaözü'nde hayatta kalan tek enstitü mezunu babam." - "Bizler bu okulun yetiştirmesi sonucu ekmeğini kazanmış insanlarız"Pazarören Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Talih de Özdemir ailesinin okula geleceğini duyunca ilk mezunlarını görmek istediklerini ve okula geldiklerini belirtti. "Bizler bu okulun yetiştirmesi sonucu ekmeğini kazanmış insanlarız" diyen Talih, şöyle konuştu:"Bu okulun kültür evi ve müze olarak değerlendirilmesi için derneğimizi kurduk. Bu binayı yaptırmak istiyoruz, yetkililere sürekli bu konuda başvurularda bulunuyoruz. Kayseri milletvekillilerine sesleniyoruz, Kayseri 'de görev yapan tüm bürokratların yolu muhakkak bu enstitüden mezun olmuş bir kaynaktan geçmiştir. Burası Cumhuriyetin değeri, Cumhuriyet sayesinde bizler bugünkü konumumuza geldik. Bu okul olmasaydı ne ben avukat İdris olacaktım ne de başkası öğretmen olacaktı. Ya köyde çiftçi olacaktık ya da inşaatta işçi olacaktık. Tüm yetkililerden rica ediyorum, bu binaya sahip çıksınlar. Terk edilmiş olmasına rağmen dimdik ayakta."Talih, dernek olarak okulun yeniden yaşatılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, "Bize dernek olarak ne görev düşüyorsa gerek maddi gerek manevi gerek amele olarak bu yaşta kazma kürek çalışmaya razıyız. Burası koruma altına alınmış. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Biz gerekli tüm girişimlerde bulunduk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Kaymakamlığı ile görüştük. Biz buradan mezun olmuş, buranın ekmeğini yemiş insanlar olarak buraya sahip çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
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