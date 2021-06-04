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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattı

KAYSERİ - Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattı

- Flamingoların sazlık etrafında uçmaları Kayseri 'de flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda flamingolar görsel şölen sundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan sazlıkta drone ile çekim yapıldı.Yoğun insan nüfusuyla endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen Hürmetçi Sazlığı'nı tercih eden flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.Baharın gelmesiyle alana adeta akın eden flamingolar, bölgeyi dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.Flamingoların yanı sıra birçok kuş çeşidi ve yılkı atlarını da ağırlayan Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca da tercih ediliyor.

Çekim Gesi Yazılı Açıklama Flamingo 

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