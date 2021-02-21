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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kaymakam doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere fotokapan yerleştirdi

Kaymakam doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere fotokapan yerleştirdi

-Hanak ormanlık alanına sakatatların getirilmesi

Yaban Ördeği Kaçak Avcı Tatların Kış Mevsimi Kar Yağışı 

--Hanak Kaymakamı Ekşi ve beraberindekilerin doğaya yem bırakması
-- Kaymakamı Ekşi'nin ormanlık alana fotokapan yerleştirmesi
--Ekşi'nin konuşması
--Doğa koruma ekiplerinin dere kenarlarına buğday bırakması

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere fotokapan yerleştirdi. Kaymakam Ekşi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürü Özgür Arslan ve çalışanlarla birlikte Hanak ormanlık alanında yaşayan karaca, tilki, kurt, yaban ördeği, kaz ve kuş türleri için doğaya yiyecek bıraktı. Yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan karda belirli yerlere ot, yem ve et bırakan Kaymakam Ekşi şunları söyledi: "İçerisinden geçtiğimiz kış döneminde yaban hayatı ve hayvanlarımız yiyecek bulmakta zorlanmakta. Bizlerde yaban hayatını korumak, devamını sağlamak ve sürdürülebilirliğini arttırmak adına doğaya bırakılan yiyecekler çok önemli. Bizde bu hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte doğaya yem bıraktık. Özellikle bu yemleme çalışmasını yaparken, yerleşim yerinden uzakta, hayvanların hayati tehlikesi olmaması için Karayollarının biraz daha uzağındaki yerlere bırakıyoruz." şeklinde konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde yaban hayatı için gerek il merkezi, gerekse ilçelerde doğadaki uygun yerlere kış boyunca yemleme yaparak kaçak avcılıkla da mücadele ediyor.
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