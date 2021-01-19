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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Karın tadını cirit oynayarak çıkarttılar

Karın tadını cirit oynayarak çıkarttılar

-cirit oynanması detay

Yarış At Yarışı Sürgün Hayvancılık At Yarışları 

--kar sürgünü detay
- Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz röp
--Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ röp

( SİVAS ) - SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde gençler, cirit oynayarak karın tadını çıkarttı. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde eski bir gelenek olan ve son olarak 1952 yılında oynanan cirit, yıllar sonra yeniden oynandı. Altınyayla Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma Yetiştirme Derneği’nin girişimleriyle ve Altınyayla Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen programda kar sürgününün etkisiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar üstünde cirit oynayan vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden doyasıya eğlendiler. Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım ve BOTAŞ Karakol Komutanı Mustafa Alp katıldı.
Renkli görüntüler oluştu Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kar üstünde oynanan ciritin güzel görüntüler oluşturduğunu belirterek, “Şuan da geçmişte cirit oyununun yapıldığı, at yarışlarının sergilendiği alanda bulunuyoruz. İlçemiz bir yayla ilçesidir. Tabiri caizse Sivas’ın en şirin ilçelerinden bir tanesidir. Her türlü etkinliğimizi canlandırmaya çalıştığımız gibi en son 1952 yılında yapılmış olan at yarışı ve cirit biniciliğini yeniden hareketlendirmek için buradayız. Binicilerimizin hepsi burada. Çok güzel bir şekilde sanki o anı bekliyormuşçasına oyunlarını sergiliyorlar. İnşallah bu etkinliğimiz süreklilik arz edecek. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren ilçemizde bu tarz etkinliklerde o dalları desteklemeye katkı sağlıyor. İnşallah bunu daha da geliştirip, profesyonelleştireceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim kolaylık versin” şeklinde konuştu.
Altınyayla Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma, Yetiştirme Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ ise, “Bu gün Altınyayla’mızda geçmiş zamanlarda yapılan cirit oyununu tekrar canlandırmak istedik. Bunun için arkadaşlarla birlikte toplandık. İlk başlangıcımızı yaptık. Sağ olsunlar mülki amirlerimizde bizleri ziyaret ettiler. İlk olmasına rağmen güzel geçti. Daha ileriki zamanlarda daha iyi yapacağız” dedi.
(VK-DK-
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