KARAULA - Bosna Hersek'teki '511. Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Karaula'dan yola çıktı
KARAULA - Bosna Hersek 'teki "511. Ayvaz Dede Şenlikleri"ne katılacak atlılar Karaula'dan yola çıktı
: - Atlıların uğurlanmasından detaylar - Rasim Gradincic'in açıklaması - Rijad Pajic'in açıklaması Bosna Hersek 'teki "511. Ayvaz Dede Şenlikleri"ne katılacak atlılar Karaula'dan yola çıktıKARAULA (AA) - Bosna Hersek 'in farklı şehirlerinden atlılar, Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Ayvaz Dede anısına 511 yıldır düzenlenen "Ayvaz Dede Şenlikleri"ne katılmak üzere Karaula'da buluşarak merkezi programın yapılacağı Prusac'a doğru yola çıktı.Geleneksel kıyafetleri, ellerinde sancaklarıyla sabahın erken saatlerinde Travnik şehri yakınlarındaki Karaula köyüne gelen 88 atlı, tekbirler ve dualarla Prusac'a uğurlandı.Bu yılki şenliklerin en genç binicilerinden sekiz yaşındaki Elmedina ve Smaila Gunic, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Ayvaz Dede Şenlikleri'ne ailelerinin gözetimi altında, geçen yıllarda da katıldıklarını aktardı.Şenliklerin müdavimi olan 70 yaşındaki Rasim Gradincic de bu yıl Prusac yoluna eşiyle birlikte çıktığını belirterek, "Kesintiye uğradıktan sonra tekrar düzenlenmeye başladığından beri Ayvaz Dede Şenlikleri'ne her yıl katılıyorum." diye konuştu. Prusac yoluna babası, arkadaşları ve akrabalarıyla çıkan Rijad Pajic ise Karaula'dan yola çıkan atlılara ilk kez 2007 yılında katıldığını hatırlatarak, "O yıl binicilerin en genci bendim. Biz bu şenliklere katılarak geleneğimize sahip çıkıyoruz. Ayvaz Dede Şenlikleri, gelenek, kültür ve dinin birleştiği bir noktadır." dedi. Organizatörler ve yetkili makamların, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlere riayet edilmesi çağrısında bulunduğu etkinlik kapsamında ormanlık bölgeden Prusac'a doğru yola çıkan atlılar, gün içinde Donji Vakuf şehrine ulaşacak ve buradaki geleneksel geçit törenine katılacak. - Merkezi program yarın Prusac'ta gerçekleşecek511. Ayvaz Dede Şenlikleri'nin merkezi programı yarın Prusac'ta yapılacak. Bosna Hersek 'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak merkezi program, Kur'an - ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek 'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.Salgın nedeniyle bu yılki katılımın da sınırlı olması bekleniyor. - Ayvaz Dede kimdir?Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek 'e gelen Horasan erenlerinden olan Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet edip dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da Müslüman oldu.Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.
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