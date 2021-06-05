Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Safranbolu'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü yoğunluk yaşanıyor

KARABÜK - Safranbolu'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü yoğunluk yaşanıyor

- Safranbolu tarihi çarşı - Hıdırlık Tepesindeki turistler - Safranbolu'ya hafta sonu turu için İstanbul'dan gelen Yusuf Yılmaz röportajı - Tarihi ilçeyi gezmek için arkadaşlarıyla Düzce'den gelen Gülay Biçer röportajı - Tarihi çarşıyı ziyaret edenler - Esnaf Nurhayat Yüksel röportajıSafranbolu'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü yoğunluk yaşanıyorKARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde hareketlilik yaşanıyor.Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, genellikle üç katlı, 6 - 8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların bulunduğu ve yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin turiste ev sahipliği yapan ilçe, kademeli normalleşme döneminde eski günlerine dönmeyi bekliyor.Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran, "Kültür turizminin başkenti" olarak bilinen ve dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alan tarihi ilçeye, kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ziyaretçi ilgi gösterdi. - "Safranbolu'nun güzelliklerini göreceğiz"Esnaf Nurhayat Yüksel, AA muhabirine, turiste hasret kaldıklarını söyledi.

Uzun bir aradan sonra kalabalığı görmenin esnaf olarak kendilerini heyecanlandırdığını belirten Yüksel, "İnşallah daha iyi olur. Herkesi bekliyoruz. Yaz sezonunu iyi değerlendirirsek daha da iyi olacağını düşünüyorum." dedi.
Safranbolu'ya hafta sonu turu için İstanbul'dan gelen Yusuf Yılmaz da "Safranbolu'ya daha yeni geldik. İnşallah gezeceğiz. Buranın güzelliklerini göreceğiz." diye konuştu.
Tarihi ilçeyi gezmek için arkadaşlarıyla Düzce'den gelen Gülay Biçer de kademeli normalleşme döneminde kendisini doğaya vermek istediğini kaydederek, "Bugün Safranbolu'da kültür gezisi yapıyoruz. Yarın da buranın kanyonlar kısmını gezeceğiz." ifadesini kullandı.

Hafta Sonu Koronavirüs Muhabir Başkent Estetik 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement