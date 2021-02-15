Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor

-Karla kaplı yoldan görüntü

-Trafik aracının karlı yolda çıkmaya çalışması

-Yolda yaşanan aksamalar

-Yolda kalan tır’dan görüntü

-Araçların patinaj çekerek ilerlemeye çalışması

-Tuzlama aracının çalışması

-Yolda kalan tır’In lastiklerinin altına tuz atılması

-Diğer Tırların ilerlemeye çalışması

-Kar’da yatan köpeklerden görüntü



( KARABÜK ) - KARABÜK



- Karabük’te etkisini giderek arttıran kar yağışının ardından İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli rampalarında tipi ve buzlanma sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karabük ile Bolu’nun Gerede ilçesi arasında yer alan, Karadeniz bağlantı yolunda İstanbul ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan D - 100 kar yolu Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma ile zaman zaman etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, rampalarda zorlanan ağır tonajlı araçların yolda kalması sonrası trafikte aksamalar yaşanıyor. (YE -



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