Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor

Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor

Kar yağışı ve yolda ilerleyen araçlar

Kar Yolu Köpek Atina Tonaj Kar Yağışı 

-Karla kaplı yoldan görüntü
-Trafik aracının karlı yolda çıkmaya çalışması
-Yolda yaşanan aksamalar
-Yolda kalan tır’dan görüntü
-Araçların patinaj çekerek ilerlemeye çalışması
-Tuzlama aracının çalışması
-Yolda kalan tır’In lastiklerinin altına tuz atılması
-Diğer Tırların ilerlemeye çalışması
-Kar’da yatan köpeklerden görüntü

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te etkisini giderek arttıran kar yağışının ardından İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli rampalarında tipi ve buzlanma sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karabük ile Bolu’nun Gerede ilçesi arasında yer alan, Karadeniz bağlantı yolunda İstanbul ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan D - 100 kar yolu Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma ile zaman zaman etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, rampalarda zorlanan ağır tonajlı araçların yolda kalması sonrası trafikte aksamalar yaşanıyor. (YE -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Bodrumdaki Kaçakalar Avrupaya Geçmek İçin BekliyorBodrumdaki Kaçakalar Avrupaya Geçmek İçin Bekliyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı