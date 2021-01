“Kar yağışı çiftçiye can suyu oldu”

-- Kar yağan arazilerden detay

-- Yeşillenen arazilerden detay



- Sivas’ta çiftçilerin kuraklık tedirginliği geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla son buldu. Türkiye genelinde etkili olan kuraklık çiftçileri verim kaybına karşı düşündürmeye başlamıştı. Türkiye’nin tahıl ambarı olan Sivas’ta kuralık kendini hissettirmişti. Sivaslı çiftçilerin yüzü geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla güldü. Aylardır etkili olan kuralıktan sonra kar yağışını, çiftçi için can suyu olarak nitelendiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “20 gün önce çok büyük bir kuraklık vardı, şuan da bu kar yağışı çiftçimize bir can suyu oldu. Çiftçimiz baya bir rahatladı o ilk sıkıntıları gitti. Buğdaylarımız, ekilen arazilerimiz yeşillenmeye başladı, şuan da kar örtümüz de var, inşallah bunun devamı da gelir. Barajlarımızın doluluk oranı yükseldi, sulama barajlarımızın doluluk oranı yükseldi, kent içme suyumuz yükseldi. Sivas’ta ki tüm çiftçimize yağan karın çok büyük bir getirisi oldu. Bundan sonraki yağış durumuna da baktığımızda da yağışların devam edeceği söyleniyor. Bu bizim çiftçimize büyük bir can suyu oldu. Çiftçimiz de bizde çok büyük rahatladık. Ülkemizin yarınlarda sıkıntı yaşamaması için hepimizi sevindirdi” dedi.

Başkan Çetindağ şuan için kuraklıkla ilgili bir sıkıntının kalmadığını belirterek, “Salgın hastalıktan dolayı bizim tarıma ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var, buğdaya ihtiyacımız var. Bu yağış bizi çok rahatlattı bundan sonrada böyle devam edeceğini düşünüyorum, şu an için görünüşte kuraklıkla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Buğday bu şekilde yağış almaya devam ederse rekolte ve kalitenin de ilimizde ve Türkiye de artacağını söyleye biliriz, bunun meyvelerini hasat zamanı toplayacağız. Yağışlar bu şekilde gittiğinde Türkiye de ve Sivas’ta tarımla alakalı bir sıkıntımız kalmayacak inşallah yağışlar devam eder. Sivas buğday deposu olarak üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

