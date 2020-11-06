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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaplumbağanın şaşırtan görüntüleri... Kırmızı ışıkta bekledi, yeşil ışık yanınca karşıya geçti

Kaplumbağanın şaşırtan görüntüleri... Kırmızı ışıkta bekledi, yeşil ışık yanınca karşıya geçti

Yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçen kaplumbağa

Kamera İlginç Görüntü Cep Telefonu Yaya Geçidi 

-Detaylar

( OSMANİYE )- Yaya geçidinden yolun karşısına geçen kaplumbağa için yeşil ışık yanınca sürücüler kaplumbağanın geçişini bekledi OSMANİYE

- Osmaniye’de trafiğin yoğun olduğu kuzey çevre yolu üzerinde, yaya geçidinde bekleyen kaplumbağa, yayalara yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçti. Yolun yarısında araçlar için yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri kaplumbağanın karşıya geçmesini bekledi. Kaplumbağanın şaşırtan görüntüleri kameralara yansıdı. Osmaniye merkez Kuzey çevre yolu üzerinde bir araç sürücüsünün cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kaplumbağa ilginç görüntüler oluşturdu. Yaya geçidinin üzerinde bekleyen kaplumbağa , yayalar için yeşil ışık yanınca, yolun karşı tarafına geçmek için hızlı adımlarla yürüyor. Kaplumbağa yolun yarısına gelince araçlar için tekrar yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri hareket etmeyerek kaplumbağanın geçişini bekledi. Yolun karşısına geçmeyi başaran kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu.
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