İztuzu Sahili'nde rekor yuva

-DEKAMER MERKEZ DETAY GÖRÜNTÜ

-KAPLUMBAĞALAR SAHİLE GETİRİLMESİ

-YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞALARININ DENİZE BIRAKILMASI

-YAVRU CARETTA CARETTA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ DENİZE BIRAKILMASI

-DEKAMER MÜDÜRÜ PROF. DR. YAKUH KASKA RÖP.

-ORTACA KAYMAKAMI OKTAY ERDOĞAN RÖP.



( MUĞLA )- 37 bin caretta caretta yavrusu deniz ile buluştu- Muğla’nın Ortaca İztuzu sahiline yumurta bırakan caretta caretta sıyışında bu yıl 757 yuva ile rekor kırarken, 37 bin yavru deniz ile buluştu MUĞLA



- Muğla’nın dünyaca ünlü Dalyan İztuzu Sahili'nde yuva yapan caretta caretta deniz kaplumbağası sayısında 757 yuva ile rekor kırılırken, son yuvadan çıkış yapan yavrular deniz ile buluştu. İztuzu Sahili'nde Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska tarafından tedavileri tamamlanan üç Yeliş Deniz Kaplumbağası ve son yavrular düzenlenen tören ile suya bırakıldı. Yuva sayısında rekor kırıldı 757 yuvadan toplam 37 bin yavru denize ulaşırken, pandemi döneminde sahile yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemeleri, şezlong ve şemsiyeler arasındaki mesafenin yeniden düzenlenmesi yuva sayısında ve denize ulaşan yavru sayısında artışa neden oldu. Tedavileri tamamlananlar denize bırakıldı Ortaca İztuzu Sahili'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) Ula Akyaka sahilinde bulunan 7-9 yaşındaki ‘Hulk’, Dalaman sarsala koyunda bulunan ve 13-18 yaşlarındaki ‘Jonathan’ ve Marmaris Söğüt’te bulunan 18-23 yaşlarındaki ‘Deniztan’ adı verilen yeşil deniz kaplumbağalarının tedavileri merkezde tamamlandı. Tedavileri tamamlanan yeşil deniz kaplumbağaları Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska tarafından denize bırakıldı. Son yavrular denizle buluştu İztuzu sahilindeki 757 yuvadan son çıkan Caretta Caretta Deniz kaplumbağaları da düzenlenen tören ile deniz ile buluştu ve İztuzu sahilinde 757 yuvanın tamamındaki yavrular doğal ortamdaki yaşamlarına döndüler. Denize bırakılan yavrulardan yaşama şansı yüz yavrudan bir yavru olarak hesaplanırken, yıllar sonra 75 yetişkin Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası doğdukları sahile yumurta bırakmak için tekrar gelecek. Yaralı bir deniz kaplumbağasının sevinci ya da deniz ile buluşturmanın sevinci bizler için 4-5 aylık kumsalı her gece iki üç kez yürümenin verdiği yorgunluğu attığımız andır. Bugün üç tane tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağasını doğaya bıraktık. Bunların önemi, bunlar denizin bahçivanları, denizin çayırlarının bunlar bedava biçiyor. Denizin oksijenlenmesini ve denizin biçilmesini sağlıyorlar. Tedavisi tamamlan üç hayvanı denize göndermenin ayrı bir zevki var. Bu bölgede hem amatör balıkçılık yapılabiliyor, misinalar atılabiliyor, hayalet ağlar bu bölgeye bırakılabiliyor veya sürat motoru gibi su sporları yapılabiliyor. Bu bölgede eğer yaralanan bir havyan olursa lütfen bize ulaştırın. Bu hayvanları ölüme terk etmeyin veya bir misine ağı varsa biz bunu temizleriz. Yuvaların içinde sıkışan yavrular olabiliyor. Onları yengeçler yiyebiliyor veya zarar verebiliyor. Bunları da biz en son yuvada sıkışmış yavruları da tedavilerini tamamladıktan sonra denize gönderiyoruz. Bin yavru gönderiyoruz denize ki bunlardan ancak birkaç tanesi ergenleşerek kumsala gelebiliyor. Bu kadar uzun ve zahmetli bir çalışmanın sonucunu bir sezonu daha böyle kapatıyoruz” dedi.

Bu sene en azla tespit edilmiş yuva sayısına ulaştık. 757 rakamını gördük. 757 yuvadan yaklaşık olarak şu anda verilerimizi analiz ediyoruz ama 37 bin civarında yavruyu denize göndermiş olduk. Bu demektir ki en az 37 birey 25 yıl sonra yeni bir birey olarak, yeni bir popülasyona katılan genç anneler olarak aramıza katılacaktır” dedi.

Pandemi ile Carettalar rahatsız edilmedi İztuzu sahilinde bu yıl rekor dereceye ulaşan yuva sayısında pandeminin direk olmasa da şemsiye ve şezlongların mesafeli olmasının katkı sunduğunu belirten DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska, “Covid’in doğrudan yuva sayısına değil ama onların başarılı bir şekilde yuva yapmasına yardımcı oldu. Çünkü yaz aylarının neredeyse ortasına kadar sahillerimiz boştu. Dolayısı ile kaplumbağaları rahatsız edecek, bu kumsal için değil ama diğer kumsallarımız için söylüyorum, kaplumbağaları rahatsız edecek bir unsur olmadığı için kaplumbağalar rahat bir şekilde yuvalarını yapabildi, Bırakılan yuvalardan da yumurtalar başarılı bir şekilde çıktı. Covid sürecinde özellikle şemsiye ve şezlongların mesafesinin açılması kaplumbağaların rahat bir şekilde kumsala çıkması gibi hususlar özellikle diğer kumsallarımızda kolaylaştırıcı bir durum oldu” dedi.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, “DEKAMER gibi başında çok değerli hocamız ve yanındaki arkadaşların gece gündüz çalışıp, mesai mefhumu gözetmeden onları tekrar hayata döndürmesinin ardından böyle bir an yaşanıyor. Biz bu anı ve sevinci yaşıyoruz ve bu hayvanların tekrar hayata döndürülmesinden dolayı mutluyuz” dedi.





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