Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor

İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor

Tırların üzerine yüklenen ağaçların görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Zeytin Ağacı 


- Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi zeytin ağaçlarının kesilip internetten satılması vatandaşları çileden çıkardı. Geçimini yüzde 80 zeytincilik ile sağlayan İznik ilçesinde binlerce zeytin ağacı söküldü. Verim alınamayan zeytin ağaçları internet üzerinden satılmaya başlandı. Verim alamadıkları için söküm yaptıklarını iddia eden zeytin üreticileri, zeytin ağaçları yerine meyve ekmeye başladı.
Her biri 50 ile 100 yıllık olan sökülmüş zeytin ağaçları ise fidan ve peyzajcılar tarafından internet üzerinden satılmaya başlandı. Tırlara yüklenen zeytin ağaçları Türkiye’nin dört bir yanına gönderilirken bazı vatandaşlar durum tepki gösterdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı