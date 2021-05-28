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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor

İZMİR - Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor

- İzmir Kuş Cenneti girişi - Gün batımında yuvalarına dönen flamingo sürüleri - İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa ile röportaj İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyorİZMİR (AA) - Zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde yavrulama dönemine geçen flamingoların gün batımında kuluçka adasına dönmeleri görsel şölen oluşturuyor.Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümüyle Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.Ramsar, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için süreç devam ediyor.Türkiye'de "allı turna" olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölgede 6,5 dönümde oluşturulan yapay kuluçka adası, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.Flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor. İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu ifade etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri olarak 7 gün 24 saat alanı takip ettiklerini anlatan Aslanapa, İzmir Kuş Cenneti'nde özellikle gün batımında gökyüzü ve su yüzeyinde oluşan kızıllığın muhteşem manzara sunduğunu dile getirdi.

İsaf Muhabir Gökyüzü Flamingo 

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