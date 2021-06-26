Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Afro-Türkler 'Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası' adlı etkinlikte buluştu

İZMİR - Afro-Türkler 'Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası' adlı etkinlikte buluştu

İZMİR - Afro - Türkler "Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası" adlı etkinlikte buluştu - Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerden görüntü - Dernek Başkanı Şakir Doğuluer ile röportaj - Afrika kökenli disk jokey Musa Tümay Onayberi ile röportaj - Afro - Türk Ritim Grubu konserinden görüntüler - Açılan resim serginden görüntülerİZMİR (AA) - İzmir 'de yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşları, yüz yıllar öncesine dayanan kültür ve geleneklerini tanıtmak için bir araya geldi.Konak ilçesinde Darağaç olarak bilinen Umurbey Mahallesi'nde açık hava etkinliği olarak düzenlenen "Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası" adlı etkinlik, Afro - Türklerle ilgili çalışmalar yürüten Osman Sadi Temizel, Beyhan Türkkollu, Şakir Doğuluer ve Orhan Çetinbilek'in konuşmacı olduğu konferansla başladı.
Afrika kökenli Türk vatandaşlarının İzmir 'deki yaşamını konu alan belgesel gösteriminin ardından Afro - Türk Ritim Grubu konser verdi.Tarihçi Fatmagül Kırcı'nın "Batı Anadolu'da Siyahlara Bakışın Belleksel Perspektifi" başlıklı konuşmasının ardından Afro - Türklerin yaşamından tarihi kesitler sunan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.Afro - Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Doğuluer, çeşitli etkinliklerle kültürlerini yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki Afrika kökenli vatandaşların sayısını 30 - 40 bin olarak tahmin ettiklerini anlatan Doğuluer, konserler, geleneksel Dana Bayramı kutlamaları gibi etkinliklerle Afro - Türkler konusunda farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.
Etkinlik kapsamında konser veren Afrika kökenli disk jokey Musa Tümay Onayberi ise "Afro - Türklerin müziğe doğuştan yatkınlığı var. Etkinliğimizde bu özelliğe de yer vermek istedik." dedi.
Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası adlı etkinliğin Darağaç Sanat Kolektifi, Afro - Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Arşivden Sonra adlı sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen "Afro - Türk - İzmir " projesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Farkındalık Fotoğraf Sergisi Sivil Toplum Farkındalık Yaratma Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement