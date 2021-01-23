İstanbulluların akın ettiği sahil çöp yuvasına dönerek kızıla boyandı

-Sahile vuran yosun ve çöpler

-Yürüyüş yapan vatandaşlar

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( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Şile’de Ağva sahil çöp yuvasına dönerek kızıla boyandı İSTANBUL



- İstanbulluların akın ettiği sahile giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Şile Ağva merkez sahiline vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Sahil evsel atıklarla adeta çöp yuvasına döndü. Sahilin görevliler tarafından temizlenmemesi dikkat çekerken, sahilin içler acısı hali havadan görüntülendi. İstanbulluların Şile’de yaz, kış uğrak noktası olan Ağva sahili çöp yuvasına döndü. Evsel atıkların yanı sıra Ağva merkez sahil şeridi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesimini kapladığı görüldü.

Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Sahilde koltuk başlarından, pet şişelere, oyuncaklardan, sigara izmaritlerine, cam şişelerden, evsel atıklara kadar çöplerle doldu taştı. Bazı vatandaşlarda sahilin içler acısı halinden dolayı belediyelere tepki gösterdi. Şile’de çöp yuvasına dönen ve kızıla bürünen Ağva Sahili drone ile havadan görüntülendi. ”Sahilin çöp yuvası olmasına çok şaşırdık“ Serhat Şerbetçi, “Biz, İstanbul'dan gezmeye geldik. Sahilin böyle çöplerle pislik içerisinde olmasına gerçekten çok şaşırdık. Şu anda yaz mevsimi de değil. Her yer plastik, su şişeleri, ağaç parçaları ve denizin getirdiği çöplerde var. İnsan faktörünün de etkisi çok fazla, bu duruma çok üzüldük. Burada neler yok ki pet şişeler var, ağaçlar var, temizlik malzeme kutuları var. Cam şişeler, oyuncaklar var, olmaması gereken her şey var. Ayrıca sahil kızıla boyanmış, rüzgarın etkisiyle denizden gelen yosunlar. Pandemi sürecinde insanlar yokken temizlemek için Belediyelere bir fırsat, umarız boş zamanda değerlendirilerek temizlenebilir” diye konuştu.





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