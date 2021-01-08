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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kurudu

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kurudu

Barajdan detay görüntüler

Organize Sanayi Bölgesi Yağışlı Hava Doluluk Oranı İçme Suyu Kış Mevsimi 

-Röpörtaj

( KIRKLARELİ -DRONE) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Vize ilçesinde İstanbul’a içme suyu sağlayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi. Trakya’dan İstanbul İline içme suyu sağlayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su doluluk oranları dibe vurdu. Civar köylüler, barajlardaki su seviyesinin düşmesini iklim değişikliklerine bağlı olarak yağışların azalması, ve organize sanayi bölgesindeki fabrikaların yeraltı sularını büyük oranda çekmesine bağlıyor. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar, kış mevsiminin kurak geçmesi devam ederse istenilen doluluk oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. “Yağışsız günler kötü günlerin habercisi” Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çiğdem Trakya’nın toprağını, denizinin, ormanlarının ve barajlarının çok kıymetli olduğunu belirterek “Öncelikle Trakya’dan giriş yapmak gerekirse, Trakya denilince akla 3 il gelir. Bu 3 ilin 3 tane denizi var, 3 tane ormanı var, 3 tanede dağı var. Suyun kıymetini çok iyi anladık, hele hele şu kurak günlerde iyice anladık. Gittiğimiz yer susuzluk. Trakya’da ki yer altı sularının yüzde 85’i bitti. Yer üstü sularımıza baktığımız zaman Kazandere ve Papuçdere barajlarında müthiş bir şekilde kuruma var. Bu kış aylarının yağışsız bir havanın olması gelecek kötü günlerin habercisi. Barajlarda su doluluk oranları iyice düşmesiyle Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi. Televizyonlarda daha önce haberlerde balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava İstanbul’u ve ülkeyi etkisi altına alacak diyorduk. Balkandan ne yazık ki ne hava ne de su gelmiyor” dedi.
(HC-KU-
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