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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti

- Fatih Sultan Mehmet Türbesi ziyareti - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kur'an okuması ve dua etmesiİSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç'in cenaze namazına katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, cenaze töreninin ardından Fatih Cami Haziresi içinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, türbe ziyareti sırasında Kur'an - ı Kerim okudu, dua etti.

Türbe Ziyareti Hastane Tarihçi Cenaze Cenaze Namazı 

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